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Движение троллейбусов и трамваев по проспекту Науки восстановлено
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Движение троллейбусов и трамваев по проспекту Науки восстановлено

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Утром 3 маршрута временно менялись из-за повреждения контактной сети.

Утром понедельника, 14 ноября, из-за повреждения контактных сетей на проспекте Науки общественный транспорт временно изменил маршруты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Во время проведения ремонтно-восстановительных работ маршруты поменялись у трамваев  №9 и 38 и троллейбуса №38. Они курсировали от Светлановского до Северного проспекта и от площади Ленина до станции Ручьи. 

Сейчас движение общественного транспорта по проспекту Науки полностью восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что движение у Рождественской ярмарки на Манежной площади ограничат на 2,5 месяца.

Фото: Piter.TV

Теги: проспект науки, санкт-петербург, трамваи, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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