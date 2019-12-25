Движение троллейбусов и трамваев по проспекту Науки восстановлено

Утром понедельника, 14 ноября, из-за повреждения контактных сетей на проспекте Науки общественный транспорт временно изменил маршруты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Во время проведения ремонтно-восстановительных работ маршруты поменялись у трамваев №9 и 38 и троллейбуса №38. Они курсировали от Светлановского до Северного проспекта и от площади Ленина до станции Ручьи.
Сейчас движение общественного транспорта по проспекту Науки полностью восстановлено.
Ранее мы сообщили о том, что движение у Рождественской ярмарки на Манежной площади ограничат на 2,5 месяца.
Фото: Piter.TV
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