Движение троллейбусов и трамваев по проспекту Науки восстановлено

Утром 3 маршрута временно менялись из-за повреждения контактной сети.

Утром понедельника, 14 ноября, из-за повреждения контактных сетей на проспекте Науки общественный транспорт временно изменил маршруты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Во время проведения ремонтно-восстановительных работ маршруты поменялись у трамваев №9 и 38 и троллейбуса №38. Они курсировали от Светлановского до Северного проспекта и от площади Ленина до станции Ручьи.

Сейчас движение общественного транспорта по проспекту Науки полностью восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что движение у Рождественской ярмарки на Манежной площади ограничат на 2,5 месяца.

Фото: Piter.TV