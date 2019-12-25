Движение у Рождественской ярмарки на Манежной площади ограничат на 2,5 месяца

Первые ограничения вступят в силу 19 ноября на участках Кленовой, Караванной и Итальянской улиц.

Проведение традиционной для Петербурга Рождественской ярмарки на 2 с половиной месяца ограничит движение транспорта на Манежной площади и ряде других улиц. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса города.

С первыми трудностями автомобилисты столкнуться с полуночи 19 ноября, когда закроется участок Кленовой улицы от Инженерной улицы до Манежной площади. Ограничение будет действовать до 23:59 23 января. В аналогичный промежуток времени произойдёт сужение проезжей части справа по Караванной улице вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной к Итальянской улице и в направлении от Караванной к Малой Садовой.

Остановка транспорта будет временно запрещена на Итальянской улице от дома 12Е до Манежной площади, Караванной улице вдоль Манежной площади и Кленовой улице на участке от Инженерной до Замковой.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы выступили за продление новогодних праздников.

Фото: Piter.TV