Петербуржцы выступили за продление новогодних праздников

18% респондентов хотели бы, чтобы отдохнуть зимой можно было подольше.

Большинство петербуржцев хотели бы отдыхать в новогодние праздники положенные 9 дней, однако некоторые горожане все же хотели бы продлить зимнее волшебство. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

Нашлись и те, кто хотел бы сократить праздники до трёх дней: такой ответ дали 15% горожан. От 4 до 6 дней отдых ограничили бы 14% опрошенных. Ещё 7% не работали бы неделю или 8 дней, а 40% считают, что предложенные 9 дней являются оптимальными.

Праздничные дни сверх установленного срока хотели бы 18% респондентов, 8% из которых выступают за выходные длиной от 10 до 13 дней, 10% настаивают на двухнедельном отдыхе.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал вторым туристическим направлением по востребованности в Новый год.

Фото: Piter.TV