Петербург стал вторым туристическим направлением по востребованности в Новый год

Почти 90% жителей страны будут отдыхать на родине в праздники.

Около 90% граждан РФ будут путешествовать на Новый год внутри страны. Ещё около 7,3% посетят страны СНГ. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Туту.ру".

Наиболее востребованной страной для зимней поездки оказался Узбекистан – его выбрали 17% забронировавших авиабилеты за рубеж. Далее следуют Таджикистан (12%) и Армения (11,2%).

Северная столица заняла второе место в рейтинге российских городов – на новогодние праздники Петербург посетят 11% россиян, купивших авиабилеты в другие города страны. Первое место с 20% заняла Москва. Также в расписок попали Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Калининград.

Ранее мы сообщили о том, что с начала апреля петербуржцы оплатили около 32 млн поездок по тарифу "60 минут".

Фото: Piter.TV