Повесившую фото террористов в школе петербургскую восьмиклассницу отпустили из СИЗО

Домашний арест продлится до 27 мая.

В понедельник, 7 апреля, стало известно об изменении меры пресечения для восьмиклассницы из Петербурга, разместившей на школьном стенде изображения, связанные с "Русским добровольческим корпусом" (РДК, организация, признанная террористической и запрещенная в России). Теперь она будет находиться под домашним арестом, а не в следственном изоляторе. Информацию предоставила Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Кировский районный суд принял решение об изменении меры пресечения 27 марта, отклонив ходатайство следствия о продлении содержания под стражей. Домашний арест продлится до 27 мая.

Напомним, что в отношении 16-летней школьницы ранее было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Следствие утверждает, что она разместила фотографии, изображающие основателя и участника РДК, на информационном стенде в школе.

Ранее петербуржец получил штраф в 150 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве в автобусе.

Фото: Piter.TV