Профессор СПбГУ перевела липовому сотруднику МВД 512 тысяч рублей

Женщина поверила мошеннику.

В минувший четверг, 4 февраля, в полицию обратилась 75-летняя профессор СПбГУ. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой телефонного мошенника и лишилась 512 тысяч рублей.

Со слов профессора, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником МВД из Москвы. "Правоохранитель" заявил, что банковские счета женщины могут заблокироваться, если она не переведет свои сбережения на некий безопасный счет. Преподаватель вуза поверила незнакомцу и через банкомат на Фермском шоссе перевела на сказанный мошенником счет все свои деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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