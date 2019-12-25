Жительница Волхова подозревается в убийстве малыша

Известно, что женщина работает в школьной столовой. Ее семья характеризуется как благополучная.

Жительница Волхова подозревается в убийстве новорожденной дочери. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 18 сентября.

Двумя днями ранее, 16 сентября, 29-летнюю сотрудницу школьной столовой доставили из микрорайона Лисички в больницу Волхова. Медики диагностировали у пациентки большую кровопотерю. Изучив клиническую картину, они выяснили, что женщина недавно родила.

В ее квартиру прибыли сотрудники полиции, которые поняли, что девушка рожала на дому. В пристройке около жилья они нашли ведро, в котором плавало тело новорожденной малышки.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 196 УК РФ. Следователи будут выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что суд отправил в колонию петербурженку, забившую до смерти дочь.