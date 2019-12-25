За ночь порывистый ветер обрушил на землю более 70 деревьев в Петербурге

Многие парки и скверы города заблаговременно закрыли.

Вечер понедельника, 3 октября, Петербург накрыли дожди и порывы сильного ветра. По данным пресс-службы Комитета по благоустройству, в тёмное время суток стихия повалила свыше 70 деревьев.

Наибольшее число упавших стволов насчитали в Колпинском, Петроградском и Приморском районах. Поскольку неблагопрятный прогноз был известен заранее, многие парки и скверы вечером в начале недели были закрыты. Сейчас они снова доступны для посетителей.

На все происшествия, связанные с погодой, оперативно реагировали профильные службы. Так, 19 раз специалисты выезжали, чтобы устранить ветровал на улично-дорожной сети. Самый сложжный случай зафиксирован на Новороссийской улице у оживленного пешеходного перехода из парка к МФЦ.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели в Петербурге 112 раз выезжали на заявки из-за непогоды.

Фото: Пресс-служба Смольного