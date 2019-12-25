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Спасатели в Петербурге 88 раз выезжали на заявки из-за непогоды
Сегодня, 8:02
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Спасатели в Петербурге 88 раз выезжали на заявки из-за непогоды

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Со стихией боролись более 200 специалистов.

В понедельник, 3 октября, свыше 200 работников пожарно-спасательных подразделений Северной столицы устраняли последствиями шквалистого ветра. Всего было отработано 88 заявок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Специалисты убрали с дорог упавшие деревья, а также светофоры, дорожные знаки и другие конструкции, не устоявшие перед стихией.

В МЧС предупредили, что погода за окопном не порадует петербуржцев и во вторник, 4 октября. Горожан простят соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 4 октября пройдут дожди.

Фото: Piter.TV

 

Теги: осень, погода, санкт-петербург, спасательные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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