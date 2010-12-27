Петербуржец впал в кому после отравления опятами

Мужчина едва может дышать.

В четверг, 21 ноября, в пятом часу утра из квартиры на улице Савушкина в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе привезли мужчину с признаками острого пищевого отравления. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По уточненным данным, петербуржец наелся опят домашнего приготовления. У пациента наблюдается брадипноэ - непроизвольное урежение дыхания до 10-12 циклов в минуту. Это произошло в результате снижения возбудимости дыхательного центра или угнетения его функции. Сейчас мужчина находится в гипоксической коме – состоянии, при котором мозг не получает достаточного количества кислорода. Пациента поместили в токсикологическое отделение.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2-летний мальчик отравился обезболивающим.

Фото: Piter.TV