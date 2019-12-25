  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Потребление электроэнергии в России в июле снизилось на 2,6%
Сегодня, 14:15
107
matveyvn

Потребление электроэнергии в России в июле снизилось на 2,6%

0 0

Самое большое падение потребления на Урале.

Потребление электроэнергии в России в июле снизилось на 2,6%. Об этом говорят данные Системного оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Спрос на электроэнергию в Единой энергосистеме России упал на 2,6%. Всего в стране потребление энергии сократилось на 78,2 млрд кВ в час. Это на 2,5% меньше показателя 2019 года.

Самое большое падение потребления на Урале (–8,4%), Северо-Западе (–5,2%) и Средней Волге. На Юге энергопотребление наоборот выросло — на 6,2% в году.

Ранее мы писали, что почти 700 новых светильников появились на дорогах Ленобласти.

Теги: жкх, коммунальные услуги, электричество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии