Самое большое падение потребления на Урале.

Потребление электроэнергии в России в июле снизилось на 2,6%. Об этом говорят данные Системного оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Спрос на электроэнергию в Единой энергосистеме России упал на 2,6%. Всего в стране потребление энергии сократилось на 78,2 млрд кВ в час. Это на 2,5% меньше показателя 2019 года.

Самое большое падение потребления на Урале (–8,4%), Северо-Западе (–5,2%) и Средней Волге. На Юге энергопотребление наоборот выросло — на 6,2% в году.

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