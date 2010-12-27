Потребительская корзина петербуржцев не изменится в следующие три года

Поправки к закону уже опубликованы на сайте Администрации Петербурга.

Потребительская корзина жителей Северной столицы не изменится до 2021 года. Соответствующие изменения в закон, принятый ЗакСом, утвердил Александр Беглов.

Поправки уже опубликованы на сайте Администрации Петербурга. На 2019 и 2020 годы потребительская корзина для социально-демографических групп населения будет соответствовать установленным в 2014 году нормам. Получается, что на одного работающего человека ежегодно приходится 130,6 кг хлебопродуктов, 58,9 кг мясопродуктов, 115,2 кг овощей и бахчевых и 4,9 кг чая, специй и соли.

Пенсионерам положено 99,7 кг хлеба, 101 кг овощей и 54,2 кг мяса, а для детей - 113,1 кг овощей , 79,2 кг хлеба и 44,1 кг мяса.

Напомним, ранее сообщалось, что Константин Ивлев провел кулинарный мастер-класс для молодоженов в Петербурге.

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