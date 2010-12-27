Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Потребительская корзина петербуржцев не изменится в следующие три года
Сегодня, 9:02
0
alexandra08
253

Потребительская корзина петербуржцев не изменится в следующие три года

0
 
 

Поправки к закону уже опубликованы на сайте Администрации Петербурга.

Потребительская корзина жителей Северной столицы не изменится до 2021 года. Соответствующие изменения в закон, принятый  ЗакСом, утвердил Александр Беглов.

Поправки уже опубликованы на сайте Администрации Петербурга. На 2019 и 2020 годы потребительская корзина для  социально-демографических групп населения будет соответствовать установленным в 2014 году нормам. Получается, что на одного работающего  человека ежегодно приходится 130,6 кг хлебопродуктов, 58,9 кг мясопродуктов, 115,2 кг овощей и бахчевых и 4,9 кг чая, специй и соли.

Пенсионерам положено  99,7 кг хлеба, 101 кг овощей и 54,2 кг мяса, а для детей - 113,1 кг овощей , 79,2 кг хлеба и 44,1 кг мяса.

Напомним, ранее сообщалось, что Константин Ивлев провел кулинарный мастер-класс для молодоженов в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: врио александр беглов , закс петербурга , потребительская корзина , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5