Константин Ивлев провел кулинарный мастер-класс для молодоженов

Корреспонденты Piter.TV поговорили со знаменитым ведущим шоу "На Ножах!" и "Адская кухня" о главных составляющих семейной жизни.

В студии "CULINARYON" 25 октября прошел мастер-класс Константина Ивлева #ВМЕСТЕВКУСНЕЕ. Мероприятие стало частью проекта шеф-повара и бренда "Домик в деревне". В нем участвовали молодые пары из Петербурга.

Мы запускаем эту идею с той мыслью, что готовить - это интересно и не сложно. И особенно, когда у тебя есть очень качественный продукт. Если люди решили связать свою судьбу друг с другом, то еда - это неотъемлемый атрибут совместной жизни, который дает людям здоровье и хорошее настроение. Константин Ивлев, шеф-повар и ведущий шоу "На ножах" и "Адская кухня".

Константин Ивлев учил супругов готовить копченый лосось с сырным кремом, картофельную шарлотку и ленивый мильфей. На столе у каждой пары лежали продукты, кухонные принадлежности и подробный рецепт. Константин помогал участникам и делился секретами приготовления того или иного блюда.

Мастер-класс продолжался больше 2 часов. За это время молодые семьи даже успели попробовать свои шедевры. Константин Ивлев остался доволен подопечными и в конце вечера наградил всех призами от бренда "Домик в деревне".

Александра Мелих, Михаил Флавьянов, Piter.TV

Видео и фото: Piter.TV