Соответствующий доклад опубликовал Центробанк.

Потолка роста экономика РФ может достичь уже в начале 2020 года. Банк России заявил, что провал в темпах роста сменится мгновенным выходом на рост в 2% ВВП. Это значение сохранится в России вплоть до 2022 года. К концу года показатель может достигнуть максимума в 2,2%. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад организации.

Инвестиционная активность связана с государственными расходами. В ЦБ считают, что частные проекты не сыграют большой роли в расчетах ВВП до 2022 года. Напомним, что ранее ЦБ снизил оценки инфляции на 2019 и 2020 года. Это объяснялось наложением краткосрочных дезинфляционных факторов на низкий спрос в экономике.

В базовых расчетах Центробанка динамика ВВП вернется на уровень выше 2% в первом квартале следующего года. При этом итоговый квартал 2019 года будет экономически чуть ниже, чем предыдущий показатель. Напомним, что в третьем квартале он составил 1,7%.

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Фото: Piter.tv

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