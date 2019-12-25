Потерявшийся в Ленобласти 8-летний мальчик найден живым

Ребенок был передан медикам.

Полицейские нашли 8-летнего мальчика, который пропал в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Во вторник, 14 июля, около 19:00 в полицию обратилась бабушка ребенка. Она сообщила, что во время сбора ягод в лесу в районе поселка Цвелодубово пропал ее внук. К поискам ребенка привлекли полицейских, волонтеров и сотрудников экстренных служб.

В результате мальчика удалось отыскать. В настоящий момент он передан медикам. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Ранее мы писали, что в Петербурге у актера "Улицы разбитых фонарей" похитили ребенка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти