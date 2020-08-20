Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле

Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир.

Потерявший управление беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажный дом в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

Инцдент произошел в ночь на 26 ноября. По словам губернатора региона Алексея Дюмина, средства ПВО пресекли атаку двух дронов. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. Также сообщается, что один из жильцов получил легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь.

Информацию об атаке беспилотников подтвердили в Минобороны РФ. Силы ПВО сбили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее в ведомстве отчитались о ликвидации еще девяти беспилотниках.

Ранее мы сообщали, что в СПбГУ разработали дрон для помощи в поисках потерявшихся людей.

Видео: Telegram / SHOT