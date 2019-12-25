В Петербурге пенсионер получил тяжелые травмы, потеряв сознание в подъезде

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины головы.

Вечером 13 июня из подъезда дома №47 на Гаванской улице госпитализировали мужчину 1951 года рождения. У него диагностировали тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как показали камеры видеонаблюдения, пожилой мужчина зашел внутрь дома, через некоторое время туда вошел 25-летний парень. Он увидел лежащего на полу пенсионера и вызвал скорую помощь.

По всей видимости, пострадавший потерял сознание и ударился головой. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины головы. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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