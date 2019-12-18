Потерявшая документы 101-летняя женщина не может получить статус блокадницы

Чиновники посоветовали обратиться ей в суд, так как никакие данные о нахождении пенсионерки в блокадном Ленинграде не сохранились.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 101-летней пенсионерки, которую не хотят признавать блокадницей. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

История Александры Левченко из Северной Осетии освещалась на одном из федеральных телеканалов. После этого ситуацией заинтересовались в Следственном Комитете. Пенсионерка в течение многих лет пыталась доказать, что пережила блокаду Ленинграда, однако чиновники это отрицают. Дело в том, что женщина потеряла документы. Для того, чтобы подтвердить статус, необходимо обратиться в суд вместе с живыми свидетелями.

Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу оказать всю возможную помощь пожилой женщине в восстановлении документов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мошенницы похитили у петербургской пенсионерки 450 тысяч рублей.

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