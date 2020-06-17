Предложено сделать электронную визу в России бесплатной на весь 2021 год.

Потери туризма из-за пандемии можно будет возместить к концу 2021 года. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с РБК.

По её словам, для того, чтобы туристический рынок в России вышел на докризисные обороты, нужно принимать нестандартные решения.

Это надо будет очень ускоренными темпами расти. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Она предложила сделать электронную визу в России бесплатной на весь 2021 год. Догузова добавила, что в будущем Россия не планирует ограничивать план выезда россиян за рубеж. Нынешние ограничения вызваны эпидемиологической ситуацией в России и мире.

Ранее мы писали, что в Ростуризме надеются на открытие туристического сезона с 1 июля.

Видео: government.ru