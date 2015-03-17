Потенциально опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

Объект мало изучен, предположительно, речь идет о каменной глыбе с диаметром в 50 метров.

Потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет 17 августа в 12:03 часов дня по московскому времени рядом с Землей. Соответствующее заявление сделали специалисты через Telegram-канал "Лаборатория солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Эксперты установили, что небесное тело 2025 PM будет находиться на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от нашей планеты. Благодаря необычно близкому сближению с Землей, астроид входит в число потенциально опасных объектов. К такой категории обычно относятся тела, которые приближаются к поверхности планеты на расстояние, которое ближе 10 диаметров лунных орбит.

Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролёт тела большего размера на сравнимом расстоянии, ожидается в этом году ещё лишь однажды, в конце сентября. пресс-служба Лаборатории

Астероид выявлен только 1 августа 2025 года, около двух недель назад. Объект не проявляет в себе кометных свойств. Предположительно, он представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ. Однако в целом он плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов или околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту нашей планеты с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть более двух лет.

Эксперты указали, что вероятность захвата астероида планетой очень мала. Она может произойти только в результате непредвиденного столкновения объекта с другим небесным телом. В последствии это может скзааться на резком снижении скорости тела, либо изменении направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)