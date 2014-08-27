Над Иркутской областью пролетел яркий астероид

Эксперт пояснил, что объект сгорел в атмосфере, не долетев до Земли.

В ночь на 8 августа над территорией Иркутской области пролетел яркий астероид. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев. Эксперт пояснил, что небесное тело могли наблюдать местные жители. Очевидцы запечатлели на фотографиях и видеокадрах свечение в воздушном пространстве.

Представляет собой астероид величиной примерно десять сантиметров... Атмосфера в очередной раз нас защитила — вся энергия объекта, летящего в двадцать раз быстрее пули, ушла на нагрев и свечение воздуха в течение нескольких секунд.. источник СМИ

Профессор указал, что объект заметили над Иркутском и Свирском в 00:21 часа по местному времени. Наблюдали его примерно две-три секунды, затем объект сгорел в атмосфере на высоте около 20-30 километров от поверхности Земли По словам Сергея Язева, именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения астероида. Известно, что частицы размером с песчинку попадают в атмосферу нашей планеты ежедневно в больших количествах, однако все они сгорают в верхних слоях атмосферы на уровне высоты 80-90 километров.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости