Сотрудники правоохранительных органов проверили сообщения, которые оказались фейками.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина прокомментировала сообщения о массовой стрельбе в школах и колледжах. Мнением она поделилась на своей странице ВКонтакте.

Как рассказала Потехина, в минувшее воскресенье по колледжам разных городов России распространялись сообщения о массовой стрельбе. Во вторник сообщения дошли и до Петербурга. По мнению вице-губернатора, после стрельбы в Керчи, Казани, Перми горожане бояться, что сообщения окажутся правдой.

Как же нам пережить "посттравматический синдром", не поддаваться на многочисленные фейки? И в то же время – сохранять бдительность и внимание к предвестникам настоящей опасности? Как выработать в себе настороженность к предупреждающей информации, но при этом - не паниковать от очередной провокации? Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов проверили сообщения, которые оказались фейками.

Фото: ВКонтакте / Ирина Потехина