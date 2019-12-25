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Ирина Потехина прокомментировала сообщения о массовой стрельбе в школах и колледжах
Сегодня, 15:33
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Ирина Потехина прокомментировала сообщения о массовой стрельбе в школах и колледжах

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Сотрудники правоохранительных органов проверили сообщения, которые оказались фейками.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина прокомментировала сообщения о массовой стрельбе в школах и колледжах. Мнением она поделилась на своей странице ВКонтакте. 

Как рассказала Потехина, в минувшее воскресенье по колледжам разных городов России распространялись сообщения о массовой стрельбе. Во вторник сообщения дошли и до Петербурга. По мнению вице-губернатора, после стрельбы в Керчи, Казани, Перми горожане бояться, что сообщения окажутся правдой. 

Как же нам пережить "посттравматический синдром", не поддаваться на многочисленные фейки? И в то же время – сохранять бдительность и внимание к предвестникам настоящей опасности? Как выработать в себе настороженность к предупреждающей информации, но при этом - не паниковать от очередной провокации?

Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов проверили сообщения, которые оказались фейками.

Фото: ВКонтакте / Ирина Потехина

 

Теги: ирина потехина, массовая стрельба, сообщения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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