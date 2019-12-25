В Петербурге проверяют сообщения о массовой стрельбе в школах и колледжах. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе комитета по образованию.
Накануне в социальных сетях появились скриншоты переписок из родительских чатов. Из сообщений следует, что утром 12 октября в городские школы и колледжи должны были прийти 10 стрелков. Однако, отметили в комитете, информация недостоверная.
В социальных сетях и родительских чатах распространилась недостоверная информация о нападении стрелков на школы и колледжи Санкт-Петербурга. Все сообщения, связанные с угрозой безопасности и жизни обучающихся руководство образовательных учреждений отрабатывает совместно с правоохранительными органами.
пресс-служба комитета по образованию Петербурга
Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург; Piter.tv
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