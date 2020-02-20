На площади Мужества в Петербурге очевидцы заметили потасовку футбольных фанатов. О том, что произошло, местные жители рассказали порталу "Мегаполис".
Ссора двух компаний произошла на перекрестке с проспектом Тореза у магазина "Пятерочка". Молодые люди подрались, упоминая движение футбольных болельщиков.
проспект Тореза, 2/40 . Две компании начали ссорится между собой, упоминая во время перепалки движение футбольных болельщиков.
Драку спровоцировали фанаты "Околофутбола", которые начали оскорблять своих оппонентов. Они же потом и сбежали до приезда полиции
свидетель инцидента.
У одного из участников драки медики диагностировали сотрясение мозга. На месте происшествия появились сотрудники полиции. Потасовка футбольных фанатов на площади Мужества попала на видео, записи с камер наблюдения оказались в распоряжении Piter.tv.
Следком возбудил уголовное дело по факту истязания 7-летней девочки в Петербурге.
Видео: Piter.tv
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