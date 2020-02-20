Некоторые "околофутбольщики" сбежали до приезда полиции.

На площади Мужества в Петербурге очевидцы заметили потасовку футбольных фанатов. О том, что произошло, местные жители рассказали порталу "Мегаполис".

Ссора двух компаний произошла на перекрестке с проспектом Тореза у магазина "Пятерочка". Молодые люди подрались, упоминая движение футбольных болельщиков.

проспект Тореза, 2/40 . Две компании начали ссорится между собой, упоминая во время перепалки движение футбольных болельщиков.

Драку спровоцировали фанаты "Околофутбола", которые начали оскорблять своих оппонентов. Они же потом и сбежали до приезда полиции свидетель инцидента.

У одного из участников драки медики диагностировали сотрясение мозга. На месте происшествия появились сотрудники полиции. Потасовка футбольных фанатов на площади Мужества попала на видео, записи с камер наблюдения оказались в распоряжении Piter.tv.

Следком возбудил уголовное дело по факту истязания 7-летней девочки в Петербурге.

Видео: Piter.tv