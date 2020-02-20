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Потасовка футбольных фанатов на площади Мужества попала на видео

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Некоторые "околофутбольщики" сбежали до приезда полиции.

На площади Мужества в Петербурге очевидцы заметили потасовку футбольных фанатов. О том, что произошло, местные жители рассказали порталу "Мегаполис".

Ссора двух компаний произошла на перекрестке с проспектом Тореза у магазина "Пятерочка". Молодые люди подрались, упоминая движение футбольных болельщиков.

проспект Тореза, 2/40 . Две компании начали ссорится между собой, упоминая во время перепалки движение футбольных болельщиков.

Драку спровоцировали фанаты "Околофутбола", которые начали оскорблять своих оппонентов. Они же потом и сбежали до приезда полиции

свидетель инцидента.

У одного из участников драки медики диагностировали сотрясение мозга. На месте происшествия появились сотрудники полиции. Потасовка футбольных фанатов на площади Мужества попала на видео, записи с камер наблюдения оказались в распоряжении Piter.tv.

Следком возбудил уголовное дело по факту истязания 7-летней девочки в Петербурге. 

Видео: Piter.tv

Теги: петербург, площадь мужества, потасовка, фанаты
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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белоусова герта
Сегодня 22:12


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