Сборы по налогу на прибыль в апреле 2020 сократились на 40,8%.

Поступление налогов в России сократилось на треть. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на совещании с Владимиром Путиным по теме коронавируса.

По его словам, в апреле в бюджет поступило 1,716 триллиона рублей налоговых сборов — это на 31,4% меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. В федеральный бюджет пришло 784,2 миллиарда рублей. По этому параметру спад на 31,2%.

Сборы по налогу на прибыль в апреле 2020 составили 438,4 миллиарда рублей — что меньше на 40,8%, чем в апреле 2019 года. Поступления по НДФЛ сократились на 14,1% - до 302,8 миллиарда рублей.

Ранее Решетников заявил, что бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей. По словам министра, в сферах экономики России, которые сильнее всего пострадали из-за пандемии или ограничений, работает шесть миллионов человек. 3,2 миллиона заняты в малом и среднем бизнесе.

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