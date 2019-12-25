Построить завод в Петербурге предложили "Ситилинку"

Гендиректор "Ситилинка" Михаил Славинский подтвердил, что у компании есть интерес к запуску собственного производства в городе.

В четверг, 21 апреля, Смольный предложил "Ситилинку" открыть собственное производство в Петербурге. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

По словам Соловейчика, сегодня с представителями компании обсуждали какое производство можно развивать в Петербурге. Гендиректор "Ситилинка" Михаил Славинский подтвердил, что у компании есть интерес к запуску собственного производства в городе. Он добавил, сегодня они договорились, что проработают варианты взаимодействия и выстраивания производств, "возможно, что-то из этого получится".

Ранее мы сообщали, что логистический комплекс для более 80 тыс. наименований товаров открыли в Петербурге.

Фото: pexels

