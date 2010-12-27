Пострадавшим в "Перекрёстке" выплатят 500 тысяч рублей

В Смольном провели градацию выплат пострадавшим от взрыва в петербургском супермаркете.
«Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко подписано распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве 27 декабря. 500 тысяч рублей получат пострадавшие получившие вред здоровью средней тяжести, а по 250 тысяч рублей будет выплачено пострадавшим умеренной и легкой степени тяжести», - сообщил в своём Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
Также он добавил, что все выплаты будут произведены из Резервного фонда бюджета.
Ранее сообщалось, что все, кто получил ранения при взрыве, получат по 300 тысяч рублей. С утра 29 декабря, количество пострадавших выросло до 18 человек, 9 из них остаются в больницах.
Напомним, вечером 27 декабря прогремел взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство.
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