Пострадавший в драке с актером Епифанцевым режиссер Мусаев находится в больнице

На зачинщицу конфликта составили протокол.

После драки в отеле на улице Марата в Петербурге, главными участниками которой стали актер Владимир Епифанцев и его жена актриса Анастасия Веденская, режиссер Ростислав Мусаев решил обследоваться в больницу.

Мусаев тоже участвовал в драке, однако, когда вернулся в Москву, почувствовал плохо: его госпитализировали в стационар из травмпункта.

Надо проверить голову, ребра, почки, селезенку – живые они или нет приводит слова пострадавшего издание StarHit.

Мусаев рассказал, что вмешался в драку после того, как Епифанцев набросился на жену его друга Вику. В ходе конфликта, актер разбил режиссеру нос. Однако сам Мусаев уверен, что все участники конфликта повели себя неправильно, он никого не защищает.

Ранее мы писали, что актриса Анастасия Веденская раскрыла подробности конфликта в Петербурге.

Фото: Piter.TV