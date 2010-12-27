Пострадавший на "Беговой" рабочий скончался в больнице

Врачи неделю боролись за жизнь мужчины.

В ночь на 18 апреля скончался рабочий, которого неделю назад придавило балкой на территории строительства станции метро "Беговая", сообщает "Фонтанка".

Известно, что 35-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с Туристской улицы, где находится недостроенная "Беговая". Пострадавшего поместили в Военно-медицинскую академию имени Кирова. По версии следствия, трагедия произошла из-за небезопасности рабочих условий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в "Метрострое" ищут виновных в инциденте на "Беговой".

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