Пострадавший на "Беговой" рабочий скончался в больнице

В ночь на 18 апреля скончался рабочий, которого неделю назад придавило балкой на территории строительства станции метро "Беговая", сообщает "Фонтанка".
Известно, что 35-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с Туристской улицы, где находится недостроенная "Беговая". Пострадавшего поместили в Военно-медицинскую академию имени Кирова. По версии следствия, трагедия произошла из-за небезопасности рабочих условий.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в "Метрострое" ищут виновных в инциденте на "Беговой".
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