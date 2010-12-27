В "Метрострое" ищут виновных в инциденте н "Беговой"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на станции метро "Беговая".

В Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как рабочий получил травму на станции метро "Беговая". В настоящее время уже имеется круг подозреваемых виновников. При строительстве нарушены правила безопасности, а именно персонал подразделения "Метростроя"– СМУ № 13.

35-летний мужчина получил тяжелые травмы накануне, в результате падения строительного предмета на участке, расположенном на Туристской улице. Следствие полагает, что сотрудники компании нарушили правила безопасности. По данному факту возбудили уголовное дело по 216-й статье УК.