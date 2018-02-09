Пострадавшие при взрыве на Репищевой получили сильную контузию и ожоги

Пострадвшие при взрыве в Приморском районе госпитализированы в тяжелом состоянии.

Стало известно о состоянии людей, пострадавших при взрыве в жилом доме на Репищевой. У мужчин медики выявили сильные контузии и ожоги 70 процентов тела. В настоящее время двое госпитализированы в ВЦЭРМ, еще один будет доставлен в Клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии.

Сейчас у здания работают 10 единиц спасательно-пожарной техники и 50 человек личного состава МЧС. В помощь коллегам прибыли 74 сотрудника и 18 машин от РСЧС. От инцидента постадала площадь в 300 квадратных метров. Кроме окон доме обрушился лифт. Также вред причинен припаркованным автомбилям.

Наш корреспондент сообщает, что к месту взрыва подъехали отрудники Следственного комитета.

Напомним, что по сообщениям от ГУ МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация баллона с газом. Piter.tv опубликовал видео с места происшествия

Видео и фото: Piter.tv