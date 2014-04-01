Петербурженки добились компенсации от соседей, затопивших их комнату

Жильцы самовольно установили ванну в кухне, что привело к течи и засорам.

Судебные приставы Московского района помогли двум петербурженкам получить компенсацию от соседей, затопивших их квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по городу.

Как выяснилось, летом прошлого года из-за пяти жителей коммунальной квартиры на Московском проспекте комнату и коридор девушек этажом ниже неоднократно затапливало. Виной тому оказался дефект внутриквартирной разводки к смесителю, а также самовольная установка ванны в кухне. Манипуляции привели к постоянной течи воды и засору канализационных труб. Петербурженки обратились в суд, инстанция их поддержала и постановила взыскать с соседей 150 тысяч рублей компенсации – именно в такую стоимость предположительно обошелся ремонт девушкам.

Приставы уведомили должников о возбуждении исполнительного производства, с петербурженками полностью расплатился один из соседей сверху.

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