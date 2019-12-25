Пострадавшие от кещей жители Ленобласти заразились энцефалитом и боррелиозом

Болезни диагностировали у жителей трех районов.

По данным на понедельник, 6 июля, в Ленинградской области зафиксировано 3448 случаев укусов от клещей. Среди пострадавших оказались зараженные серьёзными заболеваниями - энцефалитом и боррелиозом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, общее количество укушенных во всех районах оказалось ниже многолетних показателей в полтора раза. Среди них оказалось 1029 несовершеннолетних.

Наибольшее количество случаев обнаружено в Тихвинском районе - там с паразитами столкнулись 705 жителей. Далее следует Подпорожский район – 398 жителей, и в Бокситороском районе – 318 жителей. В остальных районах количество случаев не превысило 300.

Клещевой энцефалит подтвердился у жителя Гатчинского района, а боррелиозом оказались заражены граждане из Тихвинского и Сланцевского районов.

Роспотребнадзор напоминает, что с случае подозрения на заражение от клеща необходимо срочно обратиться к врачу.

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