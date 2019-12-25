В лесу под Выборгом нашли труп мужчины, сбежавшего из наркодиспансера

В среду, 8 июля, в полицию Выборгского района Ленобласти обратился электромонтер из Выборга 1968 года рождения и заявил об обнаружении трупа мужчины в лесу. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Выехавшие на место происшествия стражи порядка увидели тело мужчины, на вид которому около 50 лет. При наружном осмотре были обнаружены ссадины в области колен.
По предварительной информации, погибший был уроженцем Кемеровской области 1959 года рождения. Ранее мужчина проходил лечение в наркологическом диспансере Выборга, откуда смог сбежать.
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина наткнулся на труп сожителя с многочисленными гематомами.
Фото: pixabay.com
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