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В лесу под Выборгом нашли труп мужчины, сбежавшего из наркодиспансера
Сегодня, 10:08
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Alena_Zinovieva

В лесу под Выборгом нашли труп мужчины, сбежавшего из наркодиспансера

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На теле погибшего обнаружили ссадины в области колен.

В среду, 8 июля, в полицию Выборгского района Ленобласти обратился электромонтер из Выборга 1968 года рождения и заявил об обнаружении трупа мужчины в лесу. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка увидели тело мужчины, на вид которому около 50 лет. При наружном осмотре были обнаружены ссадины в области колен.

По предварительной информации, погибший был уроженцем Кемеровской области 1959 года рождения. Ранее мужчина проходил лечение в наркологическом диспансере Выборга, откуда смог сбежать.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина наткнулся на труп сожителя с многочисленными гематомами.

Фото: pixabay.com

Теги: наркодиспансер, обнаружение трупа, полиция
Категории: Лента новостей, Выборг, Происшествия,

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