Вячеслав Гладков рассказал о поддержке властей местных предринимателей.

Восемь предприятий из Шебекинского округа Белгородской области, которые пострадали от воздушных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получат от местных властей 580 миллионов рублей на восстановление поврежденной инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале.

Сегодня 8 предприятий Шебекинского округа, которые получили повреждения после обстрелов ВСУ, получат 580 млн рублей. Это деньги, которые совместно из федерального и регионального бюджетов направлены. Вячеслав Гладков, глава региона

Вяеслав Гладков заметил, что это не первая финансовая помощь для пострадавших компаний В конце 2023 года пять предприятий получили в общей сложности 800 миллионов рублей. Эти решения администрация смогла одобрить благодаря поддержке главы государства.

Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах Белгорода.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков