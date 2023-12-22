Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах Белгорода

Глава региона прокомментировал последствия ударов ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в собственном Telegram-канале о том, что 40 пострадавших с 29 декабря при обстрелах административного центра региона все еще находятся на лечении в больницах. Российский чиновник добавил, что за последнюю неделю медиками Белграда и Москвы были выписаны домой 20 человек. Глава области пояснил, что сейчас все пациенты остаются в стабильном состоянии. Власти рассчитывают, что жители поправятся как можно быстрее и вернутся в семьи.

На следующей неделе все дети, которые сейчас проходят лечение в детской областной больнице города Белгорода, медики обещают их выписать, то есть состояние здоровья улучшается. Все, что зависит от нас, мы будем помогать. Вяеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В Белгороде возбудили дело о хулиганстве после избиения подростками прохожих.

Фото и видео: Telegram / настоящий Гладков