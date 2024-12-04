Кирилл Рынза оценил "финт" Вашингтона по отказу от долга перед организацией.

Москва выражает сожаление в связи с решением американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе о выходе из ЮНЕСКО. Наша страна считает, что у такого шага будут серьезные политические и финансовые последствия. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства ТАСС сделал временно исполняющий обязанности постоянного российского представителя при ЮНЕСКО Кирилл Рынза. Дипдомат добавил, что при принятии решений в организации не будет учитываться мнение целого региона. Также ситуация означает, что Вашингтоном не будет возмещена астрономическая задолженность в более чем 600 миллионов долларов. Кирилл Рынза напомнил, что Белый дом не платил взносы в регулярный бюджет с 2011 года.

Несмотря на заявление гендиректора Одре Азуле о некой финансовой стабильности, обеспеченной секретариатом, выход США из организации будет иметь для нее самые тяжелые последствия и скажется на жизнеспособности ряда проектов и программ. Кирилл Рынза, врио постпреда РФ в ЮНЕСКО

Эксперт уточнил, что Россия предупреждала руководство секретариата и страны-члены в 2023 году о возможных последствиях возвращения Вашингтона в организацию с нарушением правил процедуры - восстановлением права голоса и пассивного избирательного права в обмен на обещания американской стороны выплатить задолженность без юридической фиксации.

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Фото: www.unesco.org