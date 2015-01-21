Миссия экспертов ЮНЕСКО оценит влияние новых небоскребов на Петербург

Уже известны опасения специалистов Организации Объединённых Наций относительно опасности нарушения целостности архитектурного облика города.

Экспертная группа ЮНЕСКО может посетить Петербург для изучения планов строительства двух крупных небоскрёбов в Лахте. О такой возможности заявил директор департамента многостороннего гуманитарного сотрудничества и культурных связей Министерства иностранных дел России Александр Алимов на международном форуме в Государственном Эрмитаже, пишет ТАСС.

По словам представителя российского ведомства, власти готовы подробно разъяснить экспертам любые аспекты возможного воздействия будущих зданий на городской ландшафт и историческое наследие. Уже известны опасения специалистов Организации Объединённых Наций относительно опасности нарушения целостности архитектурного облика Петербурга, несмотря на значительное удаление возводимых сооружений от центральной исторической зоны.

Эксперты планируют прибыть в Россию в 2025 году, проведение консультаций предусмотрено официальными правилами признания городов объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Стоит отметить, что строительство новых высотных зданий активно критикуется активистами и защитниками памятников архитектуры уже длительное время. Активисты считают, что появление высоких строений негативно повлияет на традиционный облик Северной столицы. Высотные проекты являются инициативой компании "Газпром": планируется построить две башни высотой 703 и 555 метров соответственно, тогда как существующий комплекс "Лахта Центр" достигает высоты всего 462 метра.

Ранее эксперты поделились мнением о реализации постройки аналога "Москва-Сити" в Петербурге.

Фото: "Газпром"