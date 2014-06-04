Эксперты поделились мнением о реализации постройки аналога "Москва-Сити" в Петербурге

Около года назад ученые Городского университета Санкт-Петербурга изучили ряд неиспользуемых в полной мере земельных ресурсов, предлагающихся для инвестирования и освоения.

Недавно в Невском районе прозвучала инициатива возвести крупный современный деловой центр по типу комплекса "Москва-Сити", которую уже передали на рассмотрение в администрацию Петербурга. Представители "Петербургского дневника" обратились к специалистам, чтобы выяснить перспективы воплощения столь масштабного плана.

Около года назад ученые Городского университета Санкт-Петербурга изучили ряд неиспользуемых в полной мере земельных ресурсов, предлагающихся для инвестирования и освоения. Одновременно с этим эксперты размышляли о концепции современного мегаполиса XXI столетия, что дало старт разработке идеи сооружения собственного "Санкт-Петербург-Сити".

Термин "сити" в международном городском планировании обозначает центральную деловую зону, где сконцентрированы административные и коммерческие структуры. Обычно в таких зонах располагаются правительственные учреждения, международные корпорации, финансовые институты и многофункциональный бизнес-комплекс.

Евгений Бондарчук, руководитель Центра урбанистики и градостроительства СПбГУ, описывает концепцию следующим образом: "Создание „сити" означает формирование принципиально нового формата проживания — вертикального города. Жители получают доступ ко всему необходимому, не выходя на улицу: спустившись из жилого блока, можно посетить магазин, аптеку, кафе, спортзал или кинотеатр внутри одного большого комплекса. Примеры таких проектов успешно функционируют в Японии, Китае, США, странах Европы и Ближнего Востока".

Данная концепция представлена на обсуждение в Комитет по строительству и архитектуре Петербурга в виде предложений по внесению поправок в Правила землепользования и застройки. Общественное обсуждение соответствующих документов проходило с 9 по 15 апреля.

По предварительным оценкам экспертов, реализация проекта потребует привлечения инвестиций объемом около 350 миллиардов рублей. Первые шаги сделаны: некоторые крупные банковские и корпоративные структуры проявили интерес к участию в проекте.

Несмотря на привлекательность идеи, многие специалисты считают, что создание подобного центра существенно усложнит ситуацию с транспортом и инфраструктурой в долгосрочной перспективе.

Дмитрий Графов, исследователь транспорта, обращает внимание на высокую нагрузку станции метро "Ладожская": "Строительство крупной офисной зоны создаст дополнительный поток пассажиров, который может вызвать перегрузку станции и ухудшение качества транспортного обслуживания".

Другой известный эксперт в сфере городского планирования, Дмитрий Бумагин, подчеркивает потенциальные риски появления интенсивного трафика: "Возведение крупных деловых комплексов вызывает эффект маятниковой миграции работников, что серьезно увеличивает нагрузку на существующую инфраструктуру общественного транспорта. Если автобусы и метро окажутся недостаточно эффективными, жители начнут чаще прибегать к услугам такси и личного автотранспорта, усугубляя существующие дорожные заторы на проспектах Заневский и Косыгина".

Таким образом, проект требует тщательного изучения вопроса организации дорожного движения и развитие инфраструктуры транспорта, прежде чем приступать к реализации задуманного.

Фото: предоставлено Евгением Бондарчуком