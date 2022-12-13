Постпредство РФ при ООН связало кризис государственности в Гаити со внешним вмешательством

Российское постоянное представительство при ООН связало кризис государственности в Гаити со внешним политическим вмешательством, политическим инжинирингом во внутренние дела страны и неоколониальной политикой со стороны Запада. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации сделал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. По словам дипломата, любые шаги, которые позволят вернуть ситуацию в конституционное русло, заслуживают одобрения с мировой точки зрения. В Москве добавили, что важно добиться того, чтобы в диалоге принимали участие все крупные оппозиционные движения страны.
Пока же мы вынуждены констатировать, что в стране не осталось действующих легитимных выборных органов власти. Недавно завершились полномочия последней трети сенаторов, избранных в результате законодательно закрепленных процедур.
Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН
В России говорили о том, что кризис легитимности в Гаити является одним из ключевых препятствий на пути выхода страны из "порочного круга беззакония, насилия и социально-экономической деградации".
В ООН сообщили о доставке гуманитарной помощи в район Донецка.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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