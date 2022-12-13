Постпредство РФ при ООН связало кризис государственности в Гаити со внешним вмешательством

Дмитрий Полянский рассказал о том, что проблемы в Гаити вызваны стремлением Запада к неоколониальной политике.

Российское постоянное представительство при ООН связало кризис государственности в Гаити со внешним политическим вмешательством, политическим инжинирингом во внутренние дела страны и неоколониальной политикой со стороны Запада. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации сделал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. По словам дипломата, любые шаги, которые позволят вернуть ситуацию в конституционное русло, заслуживают одобрения с мировой точки зрения. В Москве добавили, что важно добиться того, чтобы в диалоге принимали участие все крупные оппозиционные движения страны.

Пока же мы вынуждены констатировать, что в стране не осталось действующих легитимных выборных органов власти. Недавно завершились полномочия последней трети сенаторов, избранных в результате законодательно закрепленных процедур. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

В России говорили о том, что кризис легитимности в Гаити является одним из ключевых препятствий на пути выхода страны из "порочного круга беззакония, насилия и социально-экономической деградации".

В ООН сообщили о доставке гуманитарной помощи в район Донецка.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций