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Постпредство РФ при ООН связало кризис государственности в Гаити со внешним вмешательством

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Дмитрий Полянский рассказал о том, что проблемы в Гаити вызваны стремлением Запада к неоколониальной политике.

Российское постоянное представительство при ООН связало кризис государственности в Гаити со внешним политическим вмешательством, политическим инжинирингом во внутренние дела страны и неоколониальной политикой со стороны Запада. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации сделал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. По словам дипломата, любые шаги, которые позволят вернуть ситуацию в конституционное русло, заслуживают одобрения с мировой точки зрения. В Москве добавили, что важно добиться того, чтобы в диалоге принимали участие все крупные оппозиционные движения страны.

Пока же мы вынуждены констатировать, что в стране не осталось действующих легитимных выборных органов власти. Недавно завершились полномочия последней трети сенаторов, избранных в результате законодательно закрепленных процедур.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

В России говорили о том, что кризис легитимности в Гаити является одним из ключевых препятствий на пути выхода страны из "порочного круга беззакония, насилия и социально-экономической деградации".

В ООН сообщили о доставке гуманитарной помощи в район Донецка.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: гаити, дмитрий полянский, неоколониализм, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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