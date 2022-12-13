Геннадий Кузьмин оценил роль ВСУ и Запада в обстрелах мирного населения.

Российское постоянное представительство при ООН обвинило киевский режим в использовании западного вооружения для обстрела школ и больниц в зоне Донбасса. Соответствующей информацией с журналистами поделился заместитель постпреда РФ во Всемирной организации Геннадий Кузьмин в рамках заседания Совета Безопасности. Дипломат пояснил, что украинские власти этими действиями нарушают международное право. Эксперт пояснил, что ВСу создают из школ и больницы собственные укрепленные районы, которые используются в военных целях, размещения бойцов и прикрытия тяжелой техники.

Декларацию безопасных школ, о которой постоянно любят говорить наши бывшие западные партнеры, напрочь игнорируют те страны, которые официально приняли по ней обязательства. Возьмем, например, участника декларации Украину. Геннадий Кузьмин

Эксперт пояснил, что США, Великобритания и Франция также являются нарушителями декларации безопасных школ из-за того, что поставляемые ими артиллерийские системы и другие боевые виды техники прямо применяются Вооруженными силами Украины для атаки на гражданскую инфраструктуру. В случае с ударами из реактивных систем реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, данные цели еще и согласуются с американскими кураторами из Пентагона.

В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций