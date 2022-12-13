Стефан Дюжаррик рассказал о процессе реализации "зерновой сделки".

В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений в рамках проведения зерновой сделки. Об этом упомянул в рамках проведения регулярного брифинга с журналистами официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник призвал обеспечить поставки ради продуктовой безопасности и борьбы с угрозой нехватки продуктов питания на планете. Эксперт пояснил, что говорит о части подписанных международных договоренностей.

Глава конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и ее команда продолжают тесно контактировать со всеми игроками, чтобы попытаться сгладить путь и обеспечить, чтоб это произошло. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН заявили, что новые пункты пропуска помощи Сирии могут открыть лишь по резолюции СБ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций