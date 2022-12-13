В ООН заявили, что новые пункты пропуска помощи Сирии могут открыть лишь по резолюции СБ

Стефан Дюжаррик рассказал о ситуации с гумпомощью в регионе.

В ООН заявили, что новые трансграничные пункты пропуска гуманитарной помощи Сирии могут открыть лишь по принятой резолюции Совета Безопасности Всемирной организации. Соответствующее заявление перед журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе регулярного брифинга. Эксперт пояснил, что сотрудникам приходится действовать в определенных рамках, которые устанавливаются международным законодательством и общепринятыми документами.

Как ООН, мы можем начать использование второго пункта пропуска трансграничной помощи только при наличии резолюции Совбеза. Не связанные с ООН организации, могут использовать другие пункты пропуска. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 9 февраля возобновил работу пункт пропуска "Баб-эль-Хава", через который гуманитарная помощь доставляется в северо-западную часть Сирии с территории Турции. Это единственный пункт пропуска, который существует в рамках одобренного Советом Безопасности ООН механизма трансграничной помощи. Его пришлось временно закрыть после землетрясения из-за повреждения дорожного полотна. На текущий момент его пропускная способность снижена.

В ООН заявили о повреждении пункта трансграничной помощи в Сирии из-за землетрясения.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций