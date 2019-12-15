Постпред Украины при ООН утверждает, что США якобы не нашли нарушений у полка "Азов"*

Сергей Кислица рассказал о проверке, организованной Вашингтоном.

Украинский постоянный представитель при Всемирной организации Сергей Кислица утверждает, что американские власти после проверки националистического полка "Азов" (признан на территории РФ террористической и экстремистской организацией, его деятельность запрещена) не обнаружили никаких нарушений. Иностранный дипломат заметил, что что его страна высоко ценит тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства Белого дома.

<...> И никаких доказательств нарушений со стороны бригады "Азов", которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено. Сергей Кислица, постпред Украины в ООН

Напомним, что российский посол в столице США Анатолий Антонов заявил, что данные о снятии американской администрацией запрета на отправку вооружений националистам киевского режима вызывают крайнее возмущение. Дипломат уточнил, что этот шаг приводит к озабоченности не только в отношении стратегии США на Украине, но и подхода Вашингтона к борьбе с терроризмом.

Постпред Украины при ООН на заседании Совбеза попросил передать Киеву больше оружия.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций