Линда Томас-Гринфилд прокомментировала итоги конференции в Швейцарии.

Мирная конференция по Украине, которая прошла в швейцарском городе Бюргенштоке, не была переговорами, а политическое урегулирование регионального конфликта требует того, чтобы Москва находилась за столом переговоров. Соответствующее заявление в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделала американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Важно отметить, чем этот саммит не являлся, а именно: формальными переговорами. В конце концов, для мирного урегулирования потребуется присутствие за столом переговоров как Украины, так и России. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Глава российского государства Владимир Путин 14 июня публично выступил с комплексной мирной инициативой по условиям урегулирования на Украине. В частности, они предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как новых регионов страны. Дополнительно Россия ожидает от Украины закрепления внеблокового и безъядерного статуса, демилитаризации и денацификации, отмену антироссийского санкционного давления.

Постпред США при ООН заявила о работе над заменой комитета экспертов СБ по санкциям КНДР.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций