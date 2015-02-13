Постпред РФ в Женеве назвал некомпетентными экспертов ООН за их выводы по делу Навального

Геннадий Гатилов оценил доклад специалистов по правам человека Агнес Калламар и Ирен Хан.

Постоянный представитель России в Женеве назвал некомпетентными экспертов ООН за их выводы по делу Алексея Навального. Геннадий Гатилов прокомментировал в собственном Twitter-аккаунте результаты по ситуации с российским оппозиционером, которые разместили в социальных сетях специальные докладчики Совета по правам человека Агнес Калламар и Ирен Хан. Дипломат из РФ отметил, что иностранные делегаты безапелляционно говорили об "отравлении", а после пришли к выводу об "очень вероятном участии правительственных официальных лиц в отравлении".

Создается впечатление, что Калламар и Хан взялись за широко обсуждаемую тему, мечтая воспользоваться вниманием СМИ. Их деятельность не соответствует статусу и мандату экспертов ООН...Калламар и Хан открыто демонстрируют свои политические предпочтения, подрывая репутацию специальных процедур Совета ООН по правам человека. Геннадий Гатилов, постпред РФ при Совете по правам человека в ООН

Эксперт считает, что та пресс-конференция, на которой выступали представители ООН по правам человека, являлась еще одним примером политизации организации, а также попыткой вмешательства во внутренние дела независимых государств. Постпред отметил, что в Совете продемонстрировали двойственные стандарт, а также пренебрежение к национальным российским законам.

Байден ждет завершения оценки разведкой США шагов со стороны России.

Фото: Pixabay.com