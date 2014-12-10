Постпред РФ при ОЗХО сообщил о возможных химических провокациях ВСУ

Он призвал провести распространение российских нот среди всех государств-участников организации.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о возможных химических провокациях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявили в эфире телеканала "Россия 24".

Технический секретариат ОХЗО изучает полученные от России сведения по химическим провокациям, чтобы подготовить соответствующую реакцию. Шульгин призвал провести распространение российских нот среди всех государств-участников организации.

Он также отметил, что таким образом российская сторона действует на опережение, чтобы украинские националисты подумали над своими провокациями.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ расчетами РСЗО "Ураган".

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