Чжан Цзюнь считает, что Вашингтон провоцирует Пекин.

Китайский постоянный представитель при ООН предостерег США от движения в неверном направлении по Тайваню. Информацией дипломат поделился в Женеве в рамках брифинга с журналистами. Таким образом Чжан Цзюнь прокомментировал СМИ новый рабочий визит представителей американского Конгресса на островную территорию. По словам эксперта, всему миру понятно, кто и кого на самом деле провоцирует, а кто защищает статус-кво.

Они должны были извлечь уроки из визита на Тайвань спикера Пелоси. Они должны понимать, что им следует остановиться и не двигаться далее в неверном направлении. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Дипломат подчеркнул, что Китай продолжит делать все необходимое для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны. Чжан Цзюнь полагает, что предпринятые контрмеры, которые Пекин принял после провокационной деятельности США, были законны и оправданы.

Китай запустил первый в мире "небесный поезд" на неодимовых магнитах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций