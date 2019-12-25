Ученые рассказали, что данный общественный транспорт стоит дешевле, чем метро.

Китай запустил первый в мире "небесный поезд" на неодимовых магнитах. Об этом рассказали местные журналисты. Они пояснили, что экспериментальная железная дорога находится в уезде Синго, расположенном на юге страны в провинции Цзянси. Длина маршрута составляет 800 метров. Объект использует мощные магниты, богатые редкоземельными элементами, для создания постоянной силы. Эта сила достаточна для того, чтобы поднять в воздух состав с 88 пассажирами, а также - двигать поезд с ними.

Отличием от большинства существующих линий на магнитной подвеске, китайская версия работает на высоте около 10 метров над землей и находится под рельсами. Разработчики исключили физический контакт с рельсами, так как состав движется под ними при скорости в 80 километров в час. Представители Университета науки и технологий Цзянси рассказали СМИ, что в условиях отсутствия трения для движения поезда требуется лишь небольшое количество электроэнергии. При этом цена на строительство линии составляет только десятую часть от создания ветки метро аналогичной длины.

Китай вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты "Церера-1".

Фото: South China Morning Post