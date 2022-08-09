Китай вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты "Церера-1"

Ракета-носитель отправила в космос спутники "Тайцзин-1" и"Дунхай-1"

Китайская ракета-носитель "Церера-1" утром 9 августа успешно вывела на околоземную орбиту три спутника. Соответствующую информацию передает Центральное телевидение КНР. По данным журналистов, старт ракете был дан в 12:11 по местному времени (в 7:11 утра по времени Москвы) с территории космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе страны. В космос отправились два аппарата "Тайцзин-1" и один спутник "Дунхай-1". Все эти объекты предназначены для дистанционного зондирования планеты.

Напомним, что твердотопливная китайская ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частным производителем Galactic Energy. Носитель необходим для оказания национальным и иностранным клиентам высококачественных и дешевых услуг по запуску небольших коммерческих спутников. В длину ракета достигает 20 метров при стартовой массе в 33 тонны. Она способна вывезти полезный груз с общей массой в 300 килограммов.

Данный запуск стал третьим по счету для ракет-носителей серии "Церера-1".

Компания Rocket Lab успешно запустила ракету со спутником для нужд разведки США.

Фото и видео: YouTube / SciNews